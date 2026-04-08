Guillermo Lazarín renueva liderazgo en Canaco Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Sabinas renovó su mesa directiva, confirmando la continuidad de Guillermo Lazarín Soto como presidente del organismo empresarial por un año más, en apego a lo establecido en sus estatutos internos.

En entrevista, el dirigente destacó que el nuevo periodo estará marcado por importantes desafíos para el sector comercial, derivado de las condiciones económicas que han impactado a los negocios locales. No obstante, subrayó la importancia de la unidad entre los agremiados para hacer frente a este panorama.

"Como marcan los estatutos, continuaremos un año más al frente de la Cámara, invitando a los socios a integrarse y fortalecer este organismo. Vamos a trabajar por el bien común de todos los comerciantes de Sabinas", expresó.

Renovación de la mesa directiva

La nueva mesa directiva estará integrada por Guillermo Lazarín Soto como presidente, Miguel Delgado Purón en la Secretaría y Julio César Martínez Morales como consejero. Asimismo, se llevará a cabo la renovación parcial del consejo, con la incorporación de seis nuevos integrantes en sustitución de otros seis, conforme a la normativa interna.

Actualmente, la Canaco Sabinas cuenta con una base superior a los 200 socios, cifra que se busca incrementar mediante una campaña de afiliación en los próximos meses. El objetivo, dijo Lazarín Soto, es consolidar un organismo más sólido que brinde respaldo a los comerciantes ante cualquier eventualidad.

Retos para el comercio local

Finalmente, el líder empresarial reconoció que uno de los principales retos para este 2026 será impulsar la recuperación del comercio local, luego de un año complicado. En ese sentido, reiteró el llamado a la unidad y colaboración entre el sector para enfrentar los desafíos económicos y avanzar hacia una mayor estabilidad.