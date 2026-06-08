Magna DYLSA organiza exitosa carrera Global 6K for Water en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Con el propósito de promover la conciencia sobre el cuidado del agua y fomentar hábitos saludables entre sus colaboradores, la empresa Magna DYLSA llevó a cabo la tercera edición de la carrera Global 6K for Water.

La actividad se realizó en la pista de atletismo Eduardo Moreira, donde participaron empleados de la empresa acompañados por sus familias en una jornada deportiva y de convivencia.

El recorrido consistió en una carrera de seis kilómetros en la que tomaron parte hombres, mujeres y niños, quienes se sumaron al mensaje de preservar y utilizar de manera responsable este recurso natural.

Los organizadores destacaron que el evento se desarrolló de manera satisfactoria y contó con una importante participación de la comunidad laboral, consolidándose como una actividad que combina el deporte con la responsabilidad social.

A través de este tipo de iniciativas se busca fortalecer la cultura del cuidado del agua, así como impulsar estilos de vida saludables mediante la práctica del ejercicio y la integración familiar.

Detalles de la carrera Global 6K for Water

La carrera forma parte de las acciones que distintas empresas desarrollan para promover valores ambientales y fomentar prácticas positivas entre sus trabajadores y la comunidad.