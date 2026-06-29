"Ni en La Rosa..." Estalla la furia por giro del caso del bebé Elías

La confirmación de la Fiscalía General del Estado de que el paramédico que rescató al bebé abandonado en Castaños es el padre biológico del menor desató una ola de indignación, sorpresa e incredulidad entre habitantes de la Región Centro.

Durante horas, las redes sociales se inundaron de comentarios de personas que aseguraron que una historia con un giro tan inesperado "ni en La Rosa de Guadalupe" o "ni en La Ley y el Orden" habría sido imaginada.

Lo que apenas unos días antes era considerado un acto heroico terminó convirtiéndose, para muchos, en uno de los casos más impactantes que se recuerden en la región.

"Está bueno para actuar", escribió una usuaria, mientras otra comentó que "ni en La Rosa de Guadalupe se ven estas historias".

Otros calificaron el caso como "una película" y aseguraron que jamás imaginaron que quien apareció ante las cámaras narrando el rescate terminaría siendo identificado como el padre del recién nacido.

La indignación también estuvo acompañada de exigencias para que las autoridades actúen conforme a la ley.

"Deberían exhibir también a la madre del bebé, los dos tuvieron culpa, ahora que enfrenten las consecuencias", escribió una usuaria.

"Que se investigue a los dos", publicó otra persona.

Algunos usuarios incluso cuestionaron las circunstancias del rescate, aunque esas opiniones forman parte de las reacciones en redes y no de información confirmada por las autoridades.

Las publicaciones relacionadas con el caso acumularon miles de reacciones y cientos de comentarios en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en la Región Centro.

La revelación modificó por completo la percepción pública del caso. Días antes, el paramédico había conmovido a la población al declarar que el hallazgo del bebé le había dejado "el corazón hecho bolita" y que su única prioridad fue ponerlo a salvo.

Impacto en la comunidad

Tras la confirmación de la Fiscalía, esas mismas declaraciones comenzaron a ser compartidas nuevamente, ahora acompañadas de mensajes de sorpresa, decepción e indignación.

Mientras la investigación continúa, el caso ha abierto un intenso debate entre la ciudadanía sobre la responsabilidad de los padres, el abandono infantil y las consecuencias legales que deberán enfrentar los involucrados.