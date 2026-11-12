Preparan sorteo militar para más de 200 jóvenes

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Más de 200 jóvenes participarán en el sorteo del Servicio Militar Nacional, en el que se determinará, mediante la selección de una bola blanca o negra, la modalidad que les corresponderá cumplir.

El evento se realizará durante noviembre, informó Yesenia Barraza, directora de la Junta de Reclutamiento, quien señaló que se contará con la participación de personal del Ejército Mexicano y de la oficina de Cartillas.

La funcionaria indicó que durante este año se realizaron las inscripciones para tramitar la media cartilla y que continúen trabajando para invitar a más jóvenes a cumplir con este documento.

Después del sorteo, los trámites continuarán directamente en la Décima Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE).