Familia se lleva tremendo susto al encontrar una serpiente dentro de su casa

ALLENDE, COAH.- Un buen susto se llevó una familia de la colonia Santa Cruz luego de descubrir una serpiente dentro de su vivienda, ubicada sobre la calle Javier Mina, al oriente de este sector.

La propietaria del domicilio, María Luisa Aguilar, de 58 años, alertó sobre la presencia del reptil, que, de acuerdo con su percepción, se trataba de una víbora de cascabel.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Ante la situación, personal de emergencia acudió al lugar y realizó una búsqueda hasta localizar a la serpiente, logrando capturarla sin poner en riesgo a los habitantes de la casa.

Acciones de la autoridad

Una vez asegurado el reptil, fue trasladado y reubicado en un sitio adecuado para que pudiera regresar a su hábitat natural. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque volvió a poner en alerta a los habitantes de sectores donde la presencia de serpientes suele aumentar durante esta temporada.