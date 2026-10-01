Impulsa Mejora cursos gratuitos de capacitación para mujeres en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — El programa Mejora impulsa cursos gratuitos dirigidos a mujeres, como parte de las acciones para ampliar las oportunidades de capacitación y contribuir a su economía.

El programa Mejora Coahuila busca empoderar a las mujeres a través de la capacitación.

En las oficinas de Mejora Coahuila en Acuña se realizó un curso de aplicación de uñas, impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

ICATEC imparte un curso de aplicación de uñas en las oficinas de Mejora en Acuña.

De acuerdo con el programa, se llevarán a cabo más cursos de manera gratuita para beneficiar a un mayor número de mujeres y brindarles herramientas que les permitan mejorar su economía.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la capacitación y el desarrollo económico.

Francisco Carmona, coordinador regional del programa Mejora, señaló que continuarán impulsando oportunidades para las mujeres, por instrucciones del gobernador.

El Gobierno del Estado mantiene el compromiso de llevar beneficios en materia de capacitación y otros temas a más personas.