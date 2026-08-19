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Coahuila

Fumigan primaria Venustiano Carranza de Nava previo al regreso a clases

Jornada de limpieza y prevención busca mantener espacios seguros y adecuados para la comunidad escolar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 agosto, 2026 - 02:40 p.m.
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      NAVA, COAH. – La Escuela Primaria Venustiano Carranza recibió una jornada de fumigación como parte de las labores de limpieza y prevención que buscan mantener en buenas condiciones los espacios donde diariamente conviven niñas y niños.

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      Los trabajos estuvieron enfocados en reforzar la higiene del plantel y prevenir la presencia de insectos que puedan representar alguna molestia o riesgo para la comunidad escolar.

      Para las familias, mantener las escuelas limpias y seguras representa una parte importante de la preparación para el regreso a clases, ya que permite que los estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente más adecuado.

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      Importancia de la limpieza escolar

      La jornada también refleja la importancia de mantener una atención constante en los planteles educativos, procurando que maestros, alumnos y personal escolar cuenten con espacios limpios, cuidados y listos para recibir nuevamente a la comunidad estudiantil.

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