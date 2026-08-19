Fumigan primaria Venustiano Carranza de Nava previo al regreso a clases

NAVA, COAH. – La Escuela Primaria Venustiano Carranza recibió una jornada de fumigación como parte de las labores de limpieza y prevención que buscan mantener en buenas condiciones los espacios donde diariamente conviven niñas y niños.

Los trabajos estuvieron enfocados en reforzar la higiene del plantel y prevenir la presencia de insectos que puedan representar alguna molestia o riesgo para la comunidad escolar.

Para las familias, mantener las escuelas limpias y seguras representa una parte importante de la preparación para el regreso a clases, ya que permite que los estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente más adecuado.

Importancia de la limpieza escolar

La jornada también refleja la importancia de mantener una atención constante en los planteles educativos, procurando que maestros, alumnos y personal escolar cuenten con espacios limpios, cuidados y listos para recibir nuevamente a la comunidad estudiantil.