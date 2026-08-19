Ocho casos de golpe de calor en Morelos: Alerta por altas temperaturas

MORELOS, COAH. – Ocho casos relacionados con posibles golpes de calor y deshidratación se han registrado durante la presente temporada de altas temperaturas en Morelos, situación que vuelve a poner en alerta a las familias ante las condiciones extremas que se presentan en la región.

El clima de esta zona, caracterizada por sus condiciones semidesérticas, favorece temperaturas elevadas, por lo que especialistas en atención de emergencias recomiendan mantener una hidratación constante y evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el sol.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Entre las principales recomendaciones se encuentra consumir agua y electrolitos de manera frecuente, evitar las bebidas alcohólicas y prestar especial atención a adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre, quienes pueden estar más expuestos a las altas temperaturas.

Síntomas y atención médica

Ante síntomas relacionados con un golpe de calor o una deshidratación severa, se recomienda no esperar a que el malestar avance y solicitar atención de emergencia. Mantenerse hidratado, buscar lugares frescos y reducir la exposición al sol durante las horas de mayor calor puede ayudar a prevenir complicaciones.