Búsqueda activa en Coahuila tras crimen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este lunes en la colonia Del Río, tras un reporte sobre la presunta presencia de Ramiro Alexandro, señalado como responsable del feminicidio de Silvia Aracely, de 38 años.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía del Estado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Municipal y Policía Estatal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en el sector para verificar la información recibida.

Los agentes recorrieron calles de la colonia Nísperos, descendieron de las unidades, dialogaron con vecinos y realizaron recorridos por distintos puntos de la zona. Durante varios minutos permanecieron al exterior del domicilio donde vivía Ramiro, el cual se mantiene acordonado con cinta roja y amarilla, mientras continuaban las labores de vigilancia, sin que se reportara la detención del señalado.

De manera paralela, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda y vigilancia en distintos sectores de la ciudad, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.