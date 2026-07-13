Ramiro Alexandro enfrenta acusaciones de violencia en Del Río

Aunque para sus vecinos Ramiro Alexandro proyectaba la imagen de un hombre tranquilo y amable, al interior de su relación con Silvia Aracely, de 38 años, la historia era distinta, de acuerdo con testimonios de habitantes de la colonia Del Río.

Vecinos señalaron que la pareja atravesó por separaciones y reconciliaciones, y que durante el tiempo en que vivieron juntos en el domicilio marcado con el número 403, eran frecuentes las discusiones, las cuales, en diversas ocasiones, derivaron en reportes a Seguridad Pública por presuntos episodios de violencia en el domicilio.

Tras la separación, relataron, la situación pareció calmarse; sin embargo, aseguraron que los conflictos entre ambos nunca desaparecieron por completo. Olga, vecina de la calle Nísperos, recordó que conoció a la pareja desde que llegó al sector y que los problemas entre ambos eran constantes. "Como vecino era muy buena persona. Nunca lo conocí en un conflicto con nadie, pero como pareja siempre tenían problemas desde que los conocí. En dos ocasiones llamé a la patrulla porque era mejor que intervinieran las autoridades antes de que pasara algo peor", relató.

La mujer lamentó que nadie solicitara apoyo policial la noche de los hechos, aunque reconoció desconocer si los vecinos escucharon alguna discusión. También señaló que el presunto responsable trabajaba como operador de transporte escolar y, durante el periodo vacacional, prestaba servicio como conductor de plataforma. Respecto a Silvia Aracely, comentó que era una persona reservada y que convivía poco con los vecinos, ya que la mayor parte del tiempo permanecía en su domicilio o visitaba a su familia.

Olga explicó que hacía tiempo la pareja ya no vivía junta y que las hijas acudían a convivir con su padre. Agregó que el sábado previo a los hechos vio a Silvia acompañando a Ramiro Alexandro en un vehículo, por lo que pensó que únicamente la llevaría a su trabajo. "Jamás imaginé que terminaría así. No lo podía creer", expresó.

La entrevistada afirmó que, tras la separación, el señalado comenzó a consumir alcohol con mayor frecuencia, aunque posteriormente parecía haber retomado una vida estable al trabajar por temporadas en Estados Unidos y como conductor de transporte escolar. Finalmente, lamentó las consecuencias del caso para ambas familias y, especialmente, para las hijas de la pareja. "Es muy triste. Pensamos en los padres de Silvia, en sus hijas, en sus padres y también en él. Una situación así cambia la vida de todos para siempre", concluyó.