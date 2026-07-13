Vecinos claman justicia tras crimen

"¡Que se entregue!", fue el llamado que hicieron vecinos de la calle Nísperos, en la colonia Del Río, donde ocurrió el feminicidio de Silvia Aracely, de 38 años.

Nicolás Lara, habitante del sector desde 1991 y originario del municipio de Ocampo, lamentó lo ocurrido y dirigió un mensaje a Ramiro Alexandro, señalado como presunto responsable del crimen. "A una mujer no se le debe tocar. El que juzga está allá arriba, Dios", expresó con tristeza e indignación.

El adulto mayor también manifestó su rechazo a la violencia contra las mujeres y aseguró que nunca ejerció violencia contra su esposa. "Si yo lo agarrara, yo sí le diera una golpiza con lo que hubiera. A las mujeres no se les pega; a las mujeres hay que quererlas, de ahí venimos, de las mujeres. Yo a mi esposa nunca la toqué", expresó.

Nicolás Lara comentó que no conocía al señalado como presunto responsable o, si llegó a verlo, no lo recuerda con claridad. Agregó que un conocido le comentó que se trata de una persona con problemas de adicción, sin aportar mayores elementos.

Finalmente, dijo sentirse consternado por el hecho, pese a no tener relación con la víctima. "Aunque no es nada mío, se siente triste uno de que sucedan cosas como estas. A una mujer no se le debe maltratar, menos quitarle la vida. Uno no es nadie; allá arriba está el que decide cuándo nos vamos", concluyó.