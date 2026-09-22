Niña de tres años asegurada tras quedar atrapada en vivienda en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Una menor de tres años fue asegurada por personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de resultar lesionada al quedar atrapada entre los vidrios de una ventana de una vivienda.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio ubicado en la calle Cerro del Colorado 103, en el cruce con Sur Poniente, del fraccionamiento San Alberto, tras recibir un llamado de auxilio.

En el lugar, los elementos se entrevistaron con las personas que solicitaron apoyo, quienes señalaron que una menor de edad se encontraba atrapada entre los vidrios de una ventana y presentaba lesiones.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja y personal de la PRONNIF estatal para atender la situación.

La menor, identificada como Débora, de tres años, quedó bajo resguardo de la PRONNIF. Al lugar también arribó su madre, María Ángela Solano, de 41 años, quien manifestó que únicamente había salido unos minutos.

Evaluación del caso

El caso será evaluado por la PRONNIF, debido a que la menor se encontraba sola en la vivienda al momento de resultar lesionada.