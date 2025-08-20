Violencia juvenil sacude Ciudad Acuña: menores agreden brutalmente a otro y escapan

Ciudad Acuña, Coah. – La violencia entre menores volvió a encender las alarmas en Ciudad Acuña, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa a dos adolescentes agrediendo brutalmente a otro menor en el Fraccionamiento Santa Teresa.

En la grabación, que rápidamente generó indignación entre usuarios y autoridades, se muestra a uno de los agresores golpeando al menor mientras el otro lo amenaza con un arma blanca. La gravedad de la situación llevó a la intervención inmediata de autoridades locales.

Hasta el momento, los responsables continúan prófugos. Elementos de seguridad realizan operativos en distintos puntos de la región para dar con su paradero. Por otro lado, no se ha emitido información oficial sobre el estado de salud del menor agredido, por lo que este permanece en reserva.

Este caso se suma a una preocupante ola de violencia en distintas colonias del municipio, lo que ha complicado las labores de las corporaciones de seguridad para contener los incidentes.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia y a la comunidad en general a colaborar con cualquier información que permita localizar a los agresores.