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Coahuila

Continúa proceso contra menores señalados por muerte de gatos en Ciudad Acuña

La Fiscalía desmintió versiones sobre una supuesta liberación y pidió atender únicamente a la información oficial.

Por Angel Garcia - 18 agosto, 2026 - 03:52 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Continúa el proceso contra los menores señalados por la muerte de varios felinos, mientras las autoridades analizan las acciones legales correspondientes.

      El caso permanece en proceso para determinar las sanciones que correspondan por los diversos delitos relacionados con los hechos.

      Acciones de la autoridad

      Francisco Carranco, delegado de la Fiscalía General del Estado, destacó la importancia de contar únicamente con información oficial sobre el desarrollo del proceso y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

      Señaló que, aunque en redes sociales se ha mencionado que los involucrados serían puestos en libertad, esa versión es falsa.

      Detalles confirmados

      Carranco puntualizó que, hasta el momento, la información relacionada con el caso se mantiene de manera reservada, con el objetivo de permitir que el proceso avance conforme a las disposiciones legales correspondientes.

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