Restaurando Amor lleva apoyo y solidaridad a la Casa Hogar Getsemaní de Morelos

MORELOS, COAH.– Un gesto de solidaridad llegó a la Casa Hogar Getsemaní de Morelos, donde integrantes del grupo altruista Restaurando Amor realizaron una donación de ropa y edredones para apoyar a las personas que reciben atención en este espacio.

La entrega se realizó el sábado 8 de agosto y reunió diversos artículos que serán de utilidad para quienes forman parte de la casa hogar, representando un apoyo que puede marcar una diferencia en sus actividades cotidianas.

Reconocimiento a Laura de la Cerda

La donación fue posible también gracias a la participación de Laura de la Cerda, a quien integrantes de Restaurando Amor reconocieron por sumarse a esta iniciativa y aportar artículos destinados a las personas que más los necesitan.

Impacto de la solidaridad en la comunidad

Este tipo de acciones muestran cómo la solidaridad puede convertirse en ayuda concreta para quienes atraviesan diferentes circunstancias y necesitan acompañamiento. Asimismo, recuerdan que pequeñas aportaciones pueden contribuir a mejorar el día a día de otras personas.