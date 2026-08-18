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Coahuila

Restaurando Amor lleva apoyo y solidaridad a la Casa Hogar Getsemaní de Morelos

El grupo altruista entregó ropa y edredones para beneficiar a las personas que reciben atención en este espacio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 agosto, 2026 - 03:29 p.m.
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      MORELOS, COAH.– Un gesto de solidaridad llegó a la Casa Hogar Getsemaní de Morelos, donde integrantes del grupo altruista Restaurando Amor realizaron una donación de ropa y edredones para apoyar a las personas que reciben atención en este espacio.

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      La entrega se realizó el sábado 8 de agosto y reunió diversos artículos que serán de utilidad para quienes forman parte de la casa hogar, representando un apoyo que puede marcar una diferencia en sus actividades cotidianas.

      Reconocimiento a Laura de la Cerda

      La donación fue posible también gracias a la participación de Laura de la Cerda, a quien integrantes de Restaurando Amor reconocieron por sumarse a esta iniciativa y aportar artículos destinados a las personas que más los necesitan.

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      Impacto de la solidaridad en la comunidad

      Este tipo de acciones muestran cómo la solidaridad puede convertirse en ayuda concreta para quienes atraviesan diferentes circunstancias y necesitan acompañamiento. Asimismo, recuerdan que pequeñas aportaciones pueden contribuir a mejorar el día a día de otras personas.

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