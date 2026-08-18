Santiago Garza Osuna brilla en Nava con Warriors de Eagle Pass

NAVA, COAH.– El talento de Santiago Garza Osuna volvió a hacerse presente en Nava, donde el joven basquetbolista y seleccionado nacional participó en dos encuentros con Warriors de Eagle Pass dentro de la Liga de Básquetbol, equipo que continúa invicto en la competencia.

Durante sus partidos, Santiago mostró en la cancha la disciplina y preparación que lo han llevado a representar a Nava en escenarios deportivos de mayor nivel. Su visita también permitió que familias y aficionados disfrutaran de una jornada especial junto a uno de los jóvenes talentos que ha destacado en el básquetbol.

Momentos significativos en la comunidad

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando convivió con las niñas y niños de la Escuelita de Básquetbol, compartiendo experiencias y motivándolos a continuar practicando este deporte. Para los pequeños, tener cerca a un jugador que ha alcanzado el nivel de seleccionado nacional representa un ejemplo de que el esfuerzo y la constancia pueden abrir nuevas oportunidades.

Atractivo para nuevos talentos

La Liga de Básquetbol de Nava también ha comenzado a atraer a jugadores de gran nivel, como Kalob Ledoux, quien cuenta con experiencia en la NBA G League y recientemente visitó el Gimnasio Municipal durante un encuentro entre Sonics y Next Level. La presencia de estos jugadores ha permitido que los aficionados y las nuevas generaciones tengan contacto con exponentes que pueden convertirse en una inspiración dentro y fuera de la cancha.