Fallece Génesis Valdez en Monclova tras intensa lucha contra el cáncer

Tras una intensa lucha contra el cáncer y una larga estancia hospitalaria, falleció Génesis Fernanda Valdez Romo, alumna del EMSAD Monclova, dejando una profunda huella entre familiares, amigos, compañeros y personas que acompañaron su batalla.

La noticia generó muestras de tristeza y solidaridad entre quienes conocieron a la joven, a quien recordaron como una niña de voz cálida y dulce, pero también como una gran guerrera que enfrentó con fortaleza uno de los momentos más difíciles de su vida.

Despedida emotiva de la comunidad

A través de mensajes de despedida, familiares, amigos y asociaciones que apoyan causas relacionadas con el cáncer expresaron su pesar por la partida de Génesis y destacaron la alegría que transmitía con su sonrisa.

"Hoy nos toca despedir a una guerrera que dejó una huella profunda en todos los corazones que tuvieron la dicha de conocerla", expresaron quienes se sumaron a las condolencias para su familia.

En los mensajes dedicados a Génesis también se recordó su fortaleza y la esperanza que mantuvo durante su enfermedad, así como el cariño que sembró entre las personas que estuvieron cerca de ella.

Recuerdos que perduran

Pidieron fortaleza para la familia ante esta pérdida y señalaron que, aunque hoy queda el dolor de su partida, permanecerán los recuerdos de su sonrisa, su valentía y el amor que compartió.

Génesis fue despedida con un mensaje lleno de cariño: que descanse en paz y que su recuerdo permanezca vivo en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerla.

? Descansa en paz, Génesis.