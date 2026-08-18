Nuevas reglas para cruzar mascotas impactan a veterinarios de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las modificaciones implementadas en la aduana mexicana para el cruce de mascotas han comenzado a afectar a veterinarios de la localidad, debido a los nuevos requisitos para quienes ingresan desde Estados Unidos.

Entre las disposiciones se encuentra la solicitud de permisos autorizados para las personas que viajan de Estados Unidos a México con mascotas en condiciones sanitarias adecuadas.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Santos, informó que sostuvieron una reunión con veterinarios de la localidad para evaluar opciones ante esta situación y buscar alternativas que permitan atender la problemática.

Señaló que el costo de los permisos ha provocado que algunas familias dejen de acudir a las veterinarias de Ciudad Acuña para atender a sus mascotas.

La situación también genera una afectación indirecta en otros comercios, debido a que las familias suelen aprovechar sus visitas al veterinario para realizar compras o acudir a otros establecimientos de la ciudad.