Procuraduría Pronnif brinda atención a menores embarazadas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Los casos de menores de edad embarazadas continúan presentándose y son atendidos por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde se trabaja bajo un protocolo especial para garantizar el bienestar de las jóvenes y de sus bebés.

Atención a menores embarazadas

La subprocuradora de Pronnif Estatal en Acuña, Abigail García Ramos, señaló que es fundamental dar seguimiento puntual a cada uno de estos casos, a fin de proteger en todo momento a las menores involucradas.

Explicó que, una vez detectada una situación de este tipo, se busca de inmediato a un familiar responsable que pueda hacerse cargo de la menor, evitando que quede sin cuidados adecuados.

De igual manera, se investiga la situación del padre del bebé o del responsable del embarazo, quien en algunos casos resulta ser la pareja de la joven, con el objetivo de deslindar responsabilidades y asegurar el apoyo correspondiente.

"La prioridad es cuidar de los menores y, cuando se trata de una joven embarazada, dar el seguimiento necesario para salvaguardar también al bebé que viene en camino", comentó la funcionaria.