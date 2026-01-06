Hospital General de Allende celebra el Día de Reyes con pacientes

Allende, Coah.– En un ambiente de cercanía y calidez, pacientes, familiares y personal del Hospital General de Allende compartieron la tradicional Rosca de Reyes, como parte de una convivencia realizada con motivo de esta fecha significativa para las familias de la región.

La visita permitió llevar un momento de alegría a quienes se encontraban en el nosocomio, reforzando el espíritu solidario y humano que distingue estas celebraciones, especialmente para quienes pasan el Día de Reyes lejos de casa.

Durante la jornada se destacó la importancia de mantener el ánimo y la unión en espacios de atención médica, reconociendo el esfuerzo diario del personal de salud y el valor de estas acciones que generan bienestar emocional entre pacientes y trabajadores.