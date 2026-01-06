Contactanos
Coahuila

Taxista José Acuña sufre accidente al impactar luminaria en Ciudad Acuña

Las autoridades están evaluando los daños causados a la luminaria y determinarán responsabilidades.

Por Angel Garcia - 06 enero, 2026 - 04:42 p.m.
Taxista José Acuña sufre accidente al impactar luminaria en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra una luminaria municipal durante la madrugada de este miércoles, en la colonia Cedros.

      El accidente fue reportado a los cuerpos de seguridad sobre la calle Roble, cruce con calle del Encino, donde una unidad Chevrolet Spark modelo 2015, color blanco y habilitada como taxi, se estrelló contra el objeto fijo.

      El vehículo era conducido por José, de 51 años de edad, quien tras el impacto ocasionó daños a la luminaria propiedad del municipio de Acuña.

      Detalles confirmados

      Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes valoraron al conductor y confirmaron que presentaba únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados