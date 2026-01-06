Taxista José Acuña sufre accidente al impactar luminaria en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra una luminaria municipal durante la madrugada de este miércoles, en la colonia Cedros.

El accidente fue reportado a los cuerpos de seguridad sobre la calle Roble, cruce con calle del Encino, donde una unidad Chevrolet Spark modelo 2015, color blanco y habilitada como taxi, se estrelló contra el objeto fijo.

El vehículo era conducido por José, de 51 años de edad, quien tras el impacto ocasionó daños a la luminaria propiedad del municipio de Acuña.

Detalles confirmados

Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes valoraron al conductor y confirmaron que presentaba únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños.