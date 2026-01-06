Calles de Bosques siguen destruidas tras obras inconclusas

Nava, Coah.– A meses de haber concluido las reparaciones de tuberías en la colonia Bosques, las calles continúan en deplorables condiciones, sin que se haya realizado la reposición adecuada del pavimento. Hundimientos, zanjas abiertas y tramos severamente dañados forman parte del paisaje diario, generando molestia e indignación entre los vecinos, quienes aseguran que las obras quedaron inconclusas.

La situación más alarmante se presenta en la calle Primavera, donde un bache de gran tamaño mantiene en constante riesgo a automovilistas y peatones. De acuerdo con los habitantes, el desperfecto ha sido reportado en múltiples ocasiones sin recibir atención, y durante la temporada de lluvias se convierte en un punto de acumulación de agua estancada y basura, lo que representa un foco de infección y un problema de salud pública.

Los ciudadanos de Bosques exigen una solución inmediata y definitiva, señalando que no basta con abrir calles para reparar tuberías si no se cumple con la restauración total de las vialidades. Advierten que el abandono prolongado refleja falta de planeación y de compromiso con la seguridad y bienestar de las familias que habitan el sector.