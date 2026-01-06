Juguetón PRI Nava 2025 entrega juguetes a niños del municipio

Nava, Coah.– Con un ambiente de solidaridad y entusiasmo, se llevó a cabo el Juguetón PRI Nava 2025, actividad mediante la cual se compartieron momentos de alegría, sonrisas y esperanza con niñas y niños del municipio, quienes recibieron juguetes como parte de esta jornada altruista.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo coordinado de la Red de Jóvenes del PRI, el Comité Municipal del PRI Nava, Coahuila, así como de ciudadanos que se sumaron a esta causa, consolidando un esfuerzo colectivo enfocado en generar bienestar y convivencia comunitaria.

Impacto en la comunidad

Al dar a conocer los resultados del evento, Sergio Zenón Velázquez destacó que el Juguetón refleja el compromiso de seguir trabajando en equipo y con hechos, subrayando que no hay mejor regalo que una sonrisa sincera en la niñez navense.