Mercadito del programa Mejora llega al Fraccionamiento Veracruz con grandes descuentos

Ciudad Acuña, Coah. – Con el propósito de fortalecer la economía familiar, el programa estatal Mejora llevó una nueva edición del Mercadito al Fraccionamiento Veracruz, donde los asistentes pudieron adquirir productos de la canasta básica y artículos para el hogar con descuentos que oscilaron entre el 40 y el 80 por ciento.

Francisco Carmona, coordinador del programa, señaló que el objetivo principal es extender estos beneficios a más colonias del municipio, cumpliendo así con la instrucción del Gobierno de Coahuila de proteger el bolsillo de las familias.

“Se sigue trabajando para bajar más los precios y sobre todo lo que queremos es cuidar el bolsillo de todas las familias, porque es nuestra encomienda por parte del gobernador”, puntualizó.

Con esta edición, el Mercadito continúa su recorrido por diversas colonias de Ciudad Acuña, consolidándose como una estrategia clave de apoyo directo a la ciudadanía.