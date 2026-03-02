Familia de Greicy solicita oraciones y apoyo tras ataque;

MONCLOVA, COAH. – Tras el traumático ataque que sufrió la pequeña Greicy, de 7 años, a manos de su mascota el pasado viernes, la familia de la menor ha compartido nuevos detalles sobre su recuperación y el difícil proceso legal y veterinario que enfrentan. Daniela Castañeda Martínez, madre de la niña, hizo un llamado a la comunidad para brindar apoyo emocional a su hija, quien actualmente se encuentra estable pero delicada de salud.

Luego de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Amparo Pape, donde recibió 68 puntadas debido a las cinco heridas en su cabeza y el desprendimiento de parte del cuero cabelludo, Greicy permanece bajo observación constante. Su madre informó que la menor cuenta con una toma de succión para evitar la formación de hematomas y se mantiene la vigilancia ante posibles infecciones derivadas de la agresión.

Impacto emocional en Greicy

A pesar de su estado físico estable, el impacto emocional ha sido profundo. Daniela relató que la niña ha mostrado signos de depresión y miedo, llegando incluso a evitar el contacto con el personal médico. Sin embargo, gracias a pequeños detalles y la presencia de su familia, la menor ha logrado reanimarse gradualmente.

El destino de "Pilo"

Sobre el perro, un Pastor Belga Malinois de 5 años llamado "Pilo", la familia confirmó que el animal será sacrificado (dormido) una vez que concluya el periodo de observación reglamentario de 10 a 15 días. Daniela explicó que, tras analizar videos de seguridad y consultar con expertos, se sospecha que el ataque pudo ser una secuela de un envenenamiento que el perro sufrió hace seis meses, el cual le provocó cinco paros cardiacos y, posiblemente, la pérdida de sentidos como el olfato o la vista en el momento del incidente.

La familia Castañeda Martínez ha solicitado a la ciudadanía unirse en oración por la pronta recuperación de Greicy. Asimismo, para quienes deseen contribuir a levantar el ánimo de la pequeña, se invita a acudir al hospital para llevarle detalles que ella misma ha solicitado, tales como: Vestidos (princesas), Muñequitos (especialmente relacionados con el K-pop), Juguetes diversos.

Además de los obsequios, la familia se encuentra adquiriendo por cuenta propia medicamentos especializados que no están disponibles en el hospital, por lo que cualquier tipo de apoyo es bienvenido para la alumna de segundo grado de la escuela Ramón Flores Ortega de municipio de Frontera.