Reconoce directora Tiene Tec de Saltillo dos casos de acoso

Saltillo, Coah.- Luego de los señalamientos realizados durante la marcha del 8 de marzo este domingo, la Directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Annia Guadalupe Sánchez Ruiz, aseguró que actualmente se encuentran en proceso dos denuncias relacionadas con presuntos actos cometidos por servidores públicos de la institución.

La directora del plantel señaló que es fundamental garantizar que los estudiantes puedan expresar sus inconformidades y denunciar cualquier situación que consideren injusta.

La importancia de escuchar a los estudiantes

En ese sentido, subrayó que como servidores públicos existe la obligación moral y legal de escuchar a la comunidad estudiantil y atender los casos que se presenten.

Respecto a las acusaciones difundidas en redes sociales sobre un supuesto encubrimiento, la institución aclaró que desde el año pasado se iniciaron procedimientos administrativos derivados de denuncias presentadas por alumnos.

De acuerdo con lo informado, en diciembre pasado personal del área jurídica acudió al Tecnológico para dar seguimiento a los casos dentro del Comité de Ética. Anteriormente, el plantel operaba como subcomité receptor de denuncias, las cuales posteriormente se canalizan a las instancias correspondientes para su investigación.

Sánchez Ruiz que el Tecnológico únicamente tiene facultades para actuar en el ámbito administrativo y laboral, mientras que la determinación de sanciones corresponde a instancias superiores como el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Órgano Interno de Control.

Proceso de investigación en curso

Actualmente, ambos casos se encuentran en proceso de investigación. Mientras tanto, la institución tomó medidas preventivas para evitar contacto entre las partes involucradas, separando a los docentes señalados de las actividades en las que participaban con los estudiantes denunciantes.

Se explicó que legalmente no es posible retirar definitivamente a un docente de sus funciones hasta que la autoridad correspondiente determine una sanción, ya que hacerlo podría implicar una doble penalización administrativa.

La directora que la resolución de los casos podría tardar entre dos y cuatro meses, debido a los procedimientos que deben seguirse dentro de la SEP.

Asimismo, indicó que buscarán agilizar el proceso, por lo que sostendrán reuniones en la Ciudad de México con el área jurídica para revisar el avance de las investigaciones.

Finalmente, la directora reiteró que el Instituto Tecnológico de Saltillo debe mantenerse como un espacio seguro para toda la comunidad estudiantil, por lo que continuará brindando acompañamiento y orientación a quienes deseen presentar denuncias formales.