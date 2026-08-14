Motociclista trasladado a hospital tras colisión en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un motociclista fue trasladado a un hospital luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un vehículo en el sector Ampliación Las Américas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Mar de Cristal y Emiliano Zapata, donde un Volkswagen Jetta chocó con una motocicleta Italika.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Jetta 2012, color gris y con placas de Coahuila, conducido por Laura Gabriela Rodríguez Prado, de 21 años.

Acciones de la Cruz Roja

El motociclista, Adolfo Ramos Barraza, de 21 años, fue atendido por la Cruz Roja y llevado al Hospital Ejeza para su valoración médica.

La unidad se impactó contra una motocicleta Italika 250, modelo 2023, color negro y sin placas, conducida por Adolfo Ramos Barraza, de 21 años.

Detalles confirmados

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al motociclista al Hospital Ejeza para recibir atención médica y ser sometido a una valoración.