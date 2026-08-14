Adultos mayores de Nava disfrutan convivencia durante su mes

NAVA, COAH. — Entre sonrisas, pláticas y buenos recuerdos, integrantes del grupo de Adultos Mayores de Nava disfrutaron de una convivencia especial en la Quinta Lupita, como parte de las actividades por el Mes del Adulto Mayor.

La reunión permitió a los asistentes salir de la rutina y pasar un momento agradable junto a sus compañeros, compartiendo historias, anécdotas y experiencias que han formado parte de sus vidas.

Para muchos de los adultos mayores, estos encuentros representan una oportunidad para mantenerse activos, convivir con amigos y sentirse acompañados, además de fortalecer los lazos de amistad que han construido con el paso del tiempo.

La importancia de la convivencia social para adultos mayores

La celebración transcurrió en un ambiente de alegría y compañerismo, destacando la importancia de que los adultos mayores continúen participando en actividades que favorezcan su bienestar y convivencia social.

Actividades que fortalecen la integración de adultos mayores en la comunidad

Los integrantes del grupo recordaron que los adultos mayores siguen siendo una parte importante de las familias y de la vida cotidiana de Nava, por lo que este tipo de encuentros contribuye a reconocer su experiencia y fortalecer su integración en la comunidad.