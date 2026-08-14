Solicitan apoyo para localizar a familiares de paciente en Allende

ALLENDE, COAH. — Se solicita el apoyo de la comunidad para localizar a familiares de Julio Armando Álvarez Zapata, quien actualmente se encuentra en el área de urgencias del Centro de Salud de Allende.

De acuerdo con la información proporcionada, el paciente manifestó ser originario del municipio de Nava, por lo que se busca establecer contacto con algún familiar que pueda acudir al centro médico.

Llamado a la comunidad

Ante esta situación, se hace un llamado a habitantes de Nava y municipios cercanos que conozcan a Julio Armando Álvarez Zapata o puedan identificar a alguno de sus familiares, para que hagan llegar la información correspondiente a las autoridades o al personal del centro de salud.

Importancia de la colaboración ciudadana

La colaboración de la ciudadanía puede ser importante para lograr que el paciente pueda reunirse con sus familiares y recibir el acompañamiento necesario durante este momento.