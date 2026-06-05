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Coahuila

Trabajador de 81 años muere en obra de Ciudad Acuña

El hombre de 81 años se desplomó repentinamente en una obra de la colonia 5 de Mayo.

Por Angel Garcia - 05 junio, 2026 - 01:27 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- La semana cerró con una nueva víctima mortal en Ciudad Acuña, luego de que un hombre de la tercera edad perdiera la vida mientras realizaba trabajos de construcción en un predio de la colonia 5 de Mayo.

      Los hechos se registraron sobre la calle Mezquite, en el cruce con Niños Héroes, donde fue localizado sin vida Ramiro Monsiváis Mendoza, de 81 años de edad.

      De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se encontraba laborando en una obra cuando repentinamente se desplomó, por lo que testigos solicitaron apoyo de las autoridades.

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

      De manera extraoficial, trascendió que la causa del fallecimiento habría sido un infarto fulminante, lo que provocó que perdiera la vida de manera instantánea en el sitio.

      Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar las causas exactas del deceso.

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