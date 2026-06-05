Vigilarán ley seca y delitos electorales en la región norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pocos días de la jornada electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado anunció un operativo especial de vigilancia en la Región Norte para garantizar que las votaciones se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y legalidad.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se habilitarán puntos de atención del Ministerio Público para recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales, así como cualquier otro incidente que pudiera presentarse antes, durante o después de la jornada comicial.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones preventivas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal intensificarán los recorridos de vigilancia en los municipios que integran la Región Norte Uno, con el propósito de fortalecer la presencia de las autoridades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.

El funcionario destacó que también se mantendrá una supervisión especial para garantizar el cumplimiento de la ley seca decretada con motivo de las elecciones, medida que prohíbe la venta, distribución y suministro de bebidas alcohólicas desde el inicio del sábado y hasta la medianoche del domingo.

Detalles confirmados

Las revisiones se efectuarán en bares, depósitos, restaurantes, tiendas y otros establecimientos donde se comercializan bebidas embriagantes, a fin de verificar que acaten la disposición oficial. Rodríguez Ríos advirtió que las autoridades aplicarán sanciones a quienes incumplan la medida, las cuales pueden incluir multas administrativas y la clausura temporal de los negocios sorprendidos vendiendo alcohol durante el periodo de restricción.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para participar de manera responsable en el proceso electoral y reportar cualquier conducta que pudiera constituir un delito, con el objetivo de contribuir a una jornada pacífica y transparente en toda la región.