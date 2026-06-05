NASA activa protocolo de emergencia por fuga de aire en EEI

WASHINGTON — La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) activó este viernes un protocolo preventivo de emergencia para preparar a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) ante una posible evacuación, debido al agravamiento de una fuga de aire localizada en el segmento administrado por la agencia espacial rusa Roscosmos.

La alerta fue confirmada de manera oficial por la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, a través de declaraciones emitidas en plataformas digitales este 5 de junio. La agencia espacial estadounidense ordenó a los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta Chris Williams interrumpir sus labores ordinarias para resguardarse en la cápsula Dragon acoplada al laboratorio orbital.

De acuerdo con los reportes técnicos de la misión, la emergencia comenzó a intensificarse a principios de esta semana, cuando los sistemas de medición detectaron que la pérdida de aire se duplicó, pasando de un promedio diario de una libra de presión a un rango de dos libras por día.

La fuga de presión atmosférica se encuentra focalizada en el túnel de transferencia PrK, una sección de acoplamiento conectada de forma directa con el módulo de servicio ruso Zvezda. "El túnel PrK ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigado por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha", precisó Stevens, quien admitió que la presencia de fisuras estructurales se mantiene como un factor de preocupación constante para el control de la misión.

La NASA confirma fuga de aire en el segmento ruso de la EEI.

Como una medida de "extensa precaución", los astronautas de la NASA, Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, junto a la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, vistieron sus trajes espaciales y permanecieron durante un periodo de dos horas al interior de la nave de salvamento de SpaceX.

Acciones preventivas de la NASA ante el aumento de la fuga de aire.

Tras la alerta inicial, el centro de control en Tierra ordenó el levantamiento del confinamiento preventivo luego de que Roscosmos determinara pausar los trabajos de sellado previstos para el viernes, con el propósito de compilar y evaluar un mayor volumen de información analítica sobre las fisuras estructurales.

La tripulación retomó sus actividades normales de experimentación científica y mantenimiento, mientras los ingenieros aeroespaciales de Estados Unidos y Rusia coordinan una estrategia técnica conjunta para solucionar los daños del laboratorio orbital, cuya vida operativa está proyectada para concluir de forma definitiva hacia finales de la presente década.

Roscosmos y NASA coordinan esfuerzos para resolver la emergencia.