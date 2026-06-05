Albañil Juan de Dios N. sufre accidente en construcción en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este viernes, un albañil identificado como Juan de Dios N., de 30 años de edad y residente de la colonia Azteca, sufrió una herida en rostro mientras trabajaba en una obra en construcción.

El incidente ocurrió cuando el disco de corte que utilizaba se averió repentinamente, proyectando un fragmento que lo impactó directamente en la cabeza.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los testimonios, el trabajador realizaba labores de corte de material cuando la herramienta se dañó de manera inesperada. El impacto le provocó una herida cortante en la frente, lo que generó alarma entre sus compañeros de trabajo.

Uno de ellos reaccionó de inmediato y le brindó los primeros auxilios en el lugar, antes de trasladarlo al Centro de Salud para recibir atención médica inicial. Posteriormente, el lesionado fue enviado al Hospital General de Múzquiz para una valoración más detallada.

Estado de salud del albañil

El personal médico informó que el albañil se encontraba estable tras ser atendido, aunque se mantuvo bajo observación para descartar complicaciones derivadas del golpe. La rápida intervención de sus compañeros y de los servicios de salud fue clave para evitar mayores consecuencias.

Llamado a la seguridad en la construcción

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores de la construcción para reforzar las medidas de seguridad, recordando la importancia de utilizar equipo de protección personal, como caretas y lentes de seguridad, al operar herramientas de corte, con el fin de prevenir accidentes similares.