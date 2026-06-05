Pemex destina 93 mil millones para fortalecer la petroquímica en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO — Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este viernes un plan de inversión por 93 mil millones de pesos destinado de forma integral al rescate y fortalecimiento de la industria petroquímica nacional, como parte de la estrategia energética de la administración federal mexicana para el periodo 2024-2030.

El anuncio de los recursos financieros fue presentado de manera oficial durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el director general de la empresa estatal productiva del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, este 5 de junio de 2026.

De acuerdo con las proyecciones técnicas presentadas por las autoridades, el capital económico autorizado se destinará principalmente a la rehabilitación profunda, modernización tecnológica y optimización operativa de los complejos petroquímicos clave del sureste del país, entre los que destacan de manera prioritaria las instalaciones industriales de Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, ubicadas geográficamente en el estado de Veracruz.

"Con este presupuesto histórico de 93 mil millones de pesos, el objetivo central es revertir el rezago operativo acumulado en administraciones previas y elevar sustancialmente la capacidad de producción de derivados del petróleo", detalló Rodríguez Padilla ante los representantes de los medios de comunicación.

Acciones de la autoridad

La estrategia corporativa busca incrementar la producción de fertilizantes químicos, amoníaco, etileno y polietilenos de alta densidad, insumos considerados estratégicos para abastecer la cadena agropecuaria del territorio nacional y reducir de manera progresiva la actual dependencia económica de las importaciones provenientes de mercados internacionales extranjeros.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, enfatizó que esta inyección masiva de capital público no generará un endeudamiento adicional para las finanzas de la empresa estatal ni para el erario público del país, debido a que los recursos provienen de un esquema de austeridad republicana, optimización presupuestaria interna y la reasignación de partidas dentro de los excedentes financieros generados por las operaciones ordinarias de Pemex.

Detalles confirmados

El plan de infraestructura petroquímica contempla un cronograma de ejecución física que dará inicio formal a partir del segundo semestre del presente año fiscal, proyectando concluir las primeras etapas de reconfiguración de plantas industriales hacia finales del año 2027.