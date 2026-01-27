Localizan a adulto mayor sin vida en vivienda de Ciudad Acuña; presumen muerte por frío

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una persona fue localizada sin vida la mañana de este martes, presuntamente a causa de las bajas temperaturas que se han registrado en la región.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Alpino número 1012, en la colonia Ester Talamaz, hasta donde acudieron elementos de seguridad tras ser notificados del hecho.

De acuerdo con el reporte, Ramón Escalante Palomino, de 38 años, informó a las autoridades que al arribar a su lote y no obtener respuesta por parte del hoy occiso, decidió solicitar apoyo.

La persona fue identificada como Lorenzo Melchor Callejas, de 65 años, quien no respondía a los llamados.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal para hacerse cargo del caso.

Detalles confirmados

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento ocurrió a consecuencia de las bajas temperaturas, tratándose del primer deceso relacionado con el frío en esta temporada en la ciudad.