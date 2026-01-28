Contactanos
Incendio en vivienda de Zaragoza moviliza a cuerpos de emergencia

Reloj de plástico se derrite por el calor de una chimenea y provoca siniestro en la colonia El Mimbre.

Por Alberto Ibarra Riojas - 28 enero, 2026 - 03:20 p.m.
Incendio en vivienda de Zaragoza moviliza a cuerpos de emergencia
      Zaragoza, Coah. – La tarde de este lunes se registró un incendio en una vivienda ubicada en la calle Niños Héroes número 103, en la colonia El Mimbre, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia tras el reporte de un siniestro en casa habitación.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      Al arribar al lugar, paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas aledañas. El propietario del domicilio, Lorenzo Castañón León, de 40 años de edad, señaló que al momento del incidente se encontraba dormido y no se percató del inicio del incendio.

      Detalles del siniestro

      De acuerdo con su testimonio, el fuego se originó cuando un reloj de plástico colocado en la chimenea se derritió por el calor y cayó sobre un mueble de madera, lo que provocó que este comenzara a incendiarse rápidamente.

      Gracias a la pronta intervención de los cuerpos de auxilio, la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

