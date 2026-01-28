Contactanos
Solidaridad que abriga: entregan alimentos calientes en los Cinco Manantiales

Familias vulnerables reciben apoyo comunitario ante las bajas temperaturas en la región.

Por Alberto Ibarra Riojas - 28 enero, 2026 - 03:29 p.m.
Solidaridad que abriga: entregan alimentos calientes en los Cinco Manantiales
      Región Cinco Manantiales, Coah. – En medio de las bajas temperaturas registradas en la región, se llevó a cabo la entrega de alimentos calientes a familias en situación de vulnerabilidad en distintos municipios de los Cinco Manantiales, como una muestra de apoyo solidario durante la temporada invernal.

      La entrega de alimentos calientes se realizó en varios municipios de la región.

      Hombres, mujeres, adultos mayores y personas con mayores carencias recibieron porciones de caldo caliente, lo que representó no solo un alimento, sino también un gesto de acompañamiento y respaldo comunitario ante las difíciles condiciones climáticas.

      Hombres, mujeres y adultos mayores recibieron apoyo durante las bajas temperaturas.

      Estas acciones, realizadas de manera simultánea en toda la región, buscan fortalecer la empatía social y la seguridad alimentaria, demostrando que la unión y la solidaridad entre ciudadanos son clave para enfrentar el frío y apoyar a quienes más lo necesitan.

