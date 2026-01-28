Solidaridad que abriga: entregan alimentos calientes en los Cinco Manantiales

Región Cinco Manantiales, Coah. – En medio de las bajas temperaturas registradas en la región, se llevó a cabo la entrega de alimentos calientes a familias en situación de vulnerabilidad en distintos municipios de los Cinco Manantiales, como una muestra de apoyo solidario durante la temporada invernal.

La entrega de alimentos calientes se realizó en varios municipios de la región.

Hombres, mujeres, adultos mayores y personas con mayores carencias recibieron porciones de caldo caliente, lo que representó no solo un alimento, sino también un gesto de acompañamiento y respaldo comunitario ante las difíciles condiciones climáticas.

Estas acciones, realizadas de manera simultánea en toda la región, buscan fortalecer la empatía social y la seguridad alimentaria, demostrando que la unión y la solidaridad entre ciudadanos son clave para enfrentar el frío y apoyar a quienes más lo necesitan.