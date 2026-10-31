Investigan muerte en la colonia 5 de Mayo de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un hombre perdió la vida la mañana del sábado en la colonia 5 de Mayo, luego de que presuntamente se disparara con un arma de fuego.

Fue identificado el masculino de nombre Ismael Zamarripa Chavarría, de 50 años, alias "el puma", quien era conocido por ser mecánico.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Lechuguilla número 1855, donde, de acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon una detonación y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes.