Mata a su expareja y se quita la vida en fraccionamiento Cedros

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, quien posteriormente se disparó en la cabeza y falleció mientras recibía atención médica, en hechos ocurridos la tarde del miércoles en el fraccionamiento Cedros IV.

La víctima fue identificada como Mónica Edith Sánchez, de 32 años de edad, quien sufrió dos heridas producidas por arma de fuego, una en la espalda y otra en la cabeza, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El presunto responsable fue identificado como Óscar Diosdado Ramírez, de 33 años, quien tras atacar a la mujer se habría disparado con la misma arma.

Los hechos se registraron sobre la calle Avellano, en el cruce con Aveto, donde vecinos reportaron detonaciones y solicitaron la presencia de corporaciones de emergencia y seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. El hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde posteriormente fue declarado sin vida.

De manera extraoficial trascendió que en la escena fue asegurada una pistola calibre .380, presuntamente utilizada durante la agresión.

Detalles confirmados

Las primeras líneas de investigación apuntan a conflictos personales entre la pareja, quienes tenían alrededor de dos meses separados y mantenían diferencias constantes.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que la Fiscalía de la Mujer y la Niñez mantendrá abiertas las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

Acciones de la autoridad

Peritos y agentes ministeriales continúan recabando evidencias y testimonios para determinar el móvil de los hechos y concluir las indagatorias.