Aumentan costos de acero en Monclova: advierte Jorge Carlos Mata

La escasez de acero en México y el incremento en los costos internacionales comienzan a impactar a empresas de la región dedicadas a la manufactura y producción ferroviaria, que enfrentan complicaciones para mantener sus niveles de operación ante los altos precios y retrasos en el suministro de materiales.

El líder de la CTM Monclova, Jorge Carlos Mata, advirtió que compañías como Trinity y Gunderson que importan acero de Estados Unidos, no han reportado paros o afectaciones severas, pero sí un aumento en los costos. Señaló que actualmente el acero importado desde Estados Unidos presenta incrementos de entre 20 y 25 por ciento, por factores como aranceles, costos de transporte y mano de obra, además de la poca disponibilidad de acero nacional.

Por otra parte, mencionó que en México existen solo tres plantas que producen acero para la industria nacional, por lo que los retrasos en la producción y mantenimiento de equipos impactan las entregas y la disponibilidad de materiales. "Cuando falla un fierro, entra en reparación o mantenimiento y se hace más lento el proceso de entrega, por lo que las empresas tienen que buscar acero de emergencia y eso sale más caro".

Indicó que esta combinación de factores como escasez, aranceles, altos precios y falta de definición comercial, mantiene a las empresas en una situación de cautela, pero hasta el momento no se prevén la baja de personal. Sin embargo, reconoció que algunas compañías ya operan con menores volúmenes de producción debido a la reducción en el suministro de acero. "A lo mejor si recibían mil toneladas, ahorita reciben 900, baja un poquito el proceso de producción y se hace más lento".

Por último indicó que las industrias continúan comprando acero para sostener operaciones, ya sea nacional o estadounidense, aunque ambos han incrementado su precio en las últimas semanas.