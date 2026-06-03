Director de Servicios Educativos descarta venta de sustancias en secundaria

Algunos alumnos de la secundaria Luis Martínez Garibay sí fueron sometidos a exámenes antidoping, realizados por decisión de sus propios padres; sin embargo, la venta de drogas al interior del plantel fue descartada, al determinarse que la versión surgió a partir de un chisme que generó una estudiante, aclaró Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos.

El funcionario señaló que la controversia surgió a partir de un "chisme" entre estudiantes, específicamente de una alumna que señalaba la presunta comercialización de sustancias ilícitas, situación que fue creciendo hasta generar preocupación entre padres de familia y autoridades escolares.

"Generaron una controversia ahí, pues era un chisme de una niña; total, se hizo más grande de acusaciones. Tengo entendido que por ahí manejan unos antidoping o algo, los cuales creo que han salido negativos, pero fue por decisión de los padres", expresó.

Segundo González insistió en que, tras la revisión de los hechos y la aplicación de los protocolos correspondientes, no se encontró evidencia alguna que confirme la venta o consumo de drogas dentro del plantel.

"Se manejaba que había alguna venta o algo de sustancias, pero esto es negativo, no hay nada. Queda descartado eso, la supuesta venta de sustancias ilícitas queda descartada, es negativo todo", afirmó.

Agregó que Servicios Educativos ha colaborado de manera constante en operativos mochila y en la implementación de medidas preventivas, siempre conforme a los lineamientos establecidos.

"Cuando hacemos todo, lo hacemos con protocolos y como deben ser las cosas. Esto fue un chisme al final de cuentas", reiteró.

En relación con versiones que apuntaban a la baja de un alumno presuntamente señalado por estos hechos, el funcionario aseguró no tener información al respecto. "No tengo ningún dato de que haya habido alguna baja", concluyó.