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Coahuila

Liverpool se prepara para "La Nocturna"

Durante La Nocturna, los clientes podrán disfrutar de descuentos de hasta 58% en aires acondicionados y línea blanca.

Por Staff / La Voz - 03 junio, 2026 - 09:47 p.m.
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      Liverpool Monclova anunció la llegada de "La Nocturna", uno de los eventos más esperados por sus clientes, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de junio con horario especial de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

      Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de promociones y descuentos especiales en distintos departamentos de la tienda, convirtiéndose en una excelente oportunidad para renovar el hogar, adquirir tecnología o encontrar el regalo ideal para el Día del Padre.

       

      Entre las promociones destacadas se encuentran hasta 40% de descuento en salas, comedores, sillones reclinables y muebles seleccionados, así como hasta 40% en asadores, ideales para disfrutar reuniones familiares y tardes de carnita asada.

      Además, el departamento deportivo contará con hasta 30% de descuento en tenis y ropa deportiva seleccionada, mientras que el área de celulares ofrecerá hasta 30% de descuento en equipos participantes.

       

      Ante las altas temperaturas de la temporada, Liverpool también tendrá promociones especiales en línea blanca y aires acondicionados seleccionados con descuentos de hasta 58%, una de las categorías más esperadas por los clientes.

      Como parte de esta campaña, la tienda invita a quienes aún no cuentan con su Tarjeta Liverpool a tramitarla durante el evento y aprovechar un 10% de descuento adicional en su primer día de compras con su tarjeta aprobada, además de acceder a meses sin intereses y beneficios exclusivos.

      Con horario extendido, promociones especiales y opciones para toda la familia, "La Nocturna" promete convertirse en uno de los eventos comerciales más importantes de junio en Monclova.

      Liverpool invita a la comunidad a visitar la tienda y aprovechar las ofertas disponibles únicamente del 5 al 7 de junio.

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