Liverpool se prepara para "La Nocturna"

Liverpool Monclova anunció la llegada de "La Nocturna", uno de los eventos más esperados por sus clientes, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de junio con horario especial de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de promociones y descuentos especiales en distintos departamentos de la tienda, convirtiéndose en una excelente oportunidad para renovar el hogar, adquirir tecnología o encontrar el regalo ideal para el Día del Padre.

Entre las promociones destacadas se encuentran hasta 40% de descuento en salas, comedores, sillones reclinables y muebles seleccionados, así como hasta 40% en asadores, ideales para disfrutar reuniones familiares y tardes de carnita asada.

Además, el departamento deportivo contará con hasta 30% de descuento en tenis y ropa deportiva seleccionada, mientras que el área de celulares ofrecerá hasta 30% de descuento en equipos participantes.

Ante las altas temperaturas de la temporada, Liverpool también tendrá promociones especiales en línea blanca y aires acondicionados seleccionados con descuentos de hasta 58%, una de las categorías más esperadas por los clientes.

Como parte de esta campaña, la tienda invita a quienes aún no cuentan con su Tarjeta Liverpool a tramitarla durante el evento y aprovechar un 10% de descuento adicional en su primer día de compras con su tarjeta aprobada, además de acceder a meses sin intereses y beneficios exclusivos.

Con horario extendido, promociones especiales y opciones para toda la familia, "La Nocturna" promete convertirse en uno de los eventos comerciales más importantes de junio en Monclova.

Liverpool invita a la comunidad a visitar la tienda y aprovechar las ofertas disponibles únicamente del 5 al 7 de junio.