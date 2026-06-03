Claudia Garza cierra campaña rumbo al congreso en multitudinario evento

Sabinas, Coahuila (03 de junio 2026).- En una tarde-noche con un excelente clima y arropada por la militancia priista, la candidata a diputada local por el Distrito III, Claudia Garza, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, cerró su campaña en Sabinas donde reconoció a quienes calificó como "el alma, el corazón y la fuerza" del Partido Revolucionario Institucional: las presidentas y presidentes seccionales por su entrega y compromiso, destacando el trabajo de quienes recorren las calles bajo el sol y la lluvia, escuchan, acompañan y nunca abandonan a la gente.

En el evento acompañada por Diego Rodríguez, Consejero del Comité Directivo Estatal del PRI, por su familia, el profesor José Luis Flores Méndez delegado del tricolor en San Juan de Sabinas, el doctor David Mussi Garza, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Sabinas; Federico Quintanilla Riojas delegado regional del tricolor y Carlos García Vega, delegado municipal, así como líderes de partido, delegados y representantes del partido de los municipios de San Juan de Sabinas, Progreso, Juárez y Escobedo, Claudia Garza expresó su gratitud a cada persona que abrió las puertas de su hogar y depositó su confianza en el proyecto que encabeza.

"Durante estos 30 días escuchamos a las familias, caminamos en territorio. En cada encuentro quedaron plasmadas en mi cuaderno verde las necesidades, inquietudes y los sueños de nuestra gente". La candidata destacó que su campaña se construyó escuchando a la ciudadanía y conociendo de cerca las problemáticas que enfrenta cada uno de los 11 municipios del distrito.

Reconoció el respaldo de su compañera de fórmula, Maricarmen de León. "Gracias, Maricarmen, por tu lealtad, por tu trabajo, por tu compromiso y por caminar juntas en este proyecto que tiene como mayor motivación servir a nuestra gente". Aseguró que, con el apoyo ciudadano, llegarán al triunfo y responderán a cada uno de los compromisos.

Que no se nos olvide!!! Esta elección se trata de una sola cosa: defender la paz que hemos logrado. Defender la seguridad, la estabilidad, las inversiones y la calidad de vida de Coahuila. No podemos permitir que lleguen gobiernos improvisados que ya fracasaron en otras partes del país.

Un voto a morena es abrirle las puertas al crimen, a la violencia y a la delincuencia. No lo digo yo, lo dicen las muertes que cada día invaden a los estados que ellos gobiernan. Este próximo 7 de junio tenemos una cita con la historia y estoy convencida de que con su apoyo vamos a ganar.

Vamos -dijo- a representar dignamente al distrito y trabajar en equipo con las familias coahuilenses y con el gobernador Manolo Jiménez, para continuar impulsando el desarrollo de la entidad. "Ustedes me conocen. Soy una mujer que sabe trabajar, gestionar y tocar puertas. Cuando me propongo algo, no descanso hasta lograrlo".

Llamó a defender la paz, la seguridad, la estabilidad económica y la calidad de vida que distinguen a Coahuila, convocando a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral. "Hoy termina esta campaña, pero falta lo más importante: que todos salgamos a votar. Les pido que hagamos un último esfuerzo, que salgamos a tocar puertas, que vayamos junto con nuestras familias a llevar el voto por el PRI, por la UDC y por esta gran Alianza Ciudadana por la Seguridad", señaló.

Claudia Garza aseguró que el próximo 7 de junio será una fecha decisiva para el futuro del estado y se mostró confiada en obtener el respaldo ciudadano en las urnas. "Con ganas y el corazón por delante, vamos juntos a ganar el distrito por el bien de Coahuila. Estoy convencida de que con su apoyo vamos a ganar. ¡Vamos con todo! ¡Vamos a ganar!", concluyó.