Trabajadores de la Secundaria Técnica 35 en Monclova trabajan bajo protesta

Monclova, Coahuila. – Con una lona que advierte "Trabajo bajo protesta", maestros de la Secundaria Técnica número 35 hicieron público su malestar y preocupación por los constantes episodios de violencia dentro del plantel, donde se han registrado conatos de agresión y amenazas contra integrantes de la comunidad escolar.

El director del plantel, Jesús Borjón Flores, confirmó que el personal docente decidió manifestarse de esta manera debido a la falta de condiciones de seguridad para desempeñar sus labores. Señaló que si bien hasta ahora los incidentes no han pasado a mayores, existe un riesgo real de que las agresiones escalen. "Estamos tratando de prevenir agresiones más fuertes. Queremos que se atienda antes de que suceda una tragedia", indicó.

La protesta coincide con el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026, programado a las 8:30 de la mañana, donde los maestros mantendrán visible la lona en demanda de garantías de seguridad. De acuerdo con testimonios, algunos docentes han sido empujados o intimidados por alumnos que muestran conductas violentas, lo que ha generado un ambiente de tensión en la escuela.

Los maestros enfatizaron que su inconformidad no significa suspender clases, sino llamar la atención de las autoridades educativas y del sindicato magisterial para que se implementen protocolos claros de protección y se garantice un entorno escolar seguro.

Este fenómeno no es aislado. En municipios como Saltillo ya se han documentado casos de jóvenes que han golpeado a sus maestros en plena jornada escolar, lo que refleja un patrón preocupante de violencia en los planteles de Coahuila. La situación ha encendido alertas en distintos sectores, pues más allá de sanciones inmediatas, especialistas señalan la necesidad de trabajar en la prevención y en la atención de la salud mental y el entorno familiar de los estudiantes.

En tanto, los docentes de la Técnica 35 reiteraron que continuarán trabajando bajo protesta hasta que se establezcan medidas firmes que garanticen su integridad y la de toda la comunidad escolar.