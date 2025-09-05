Detienen a hombre de 61 años acusado de violación impropia en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Un hombre de 61 años identificado como Fabián "N" fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, acusado del delito de violación impropia en perjuicio de una menor de 15 años.

El arresto tuvo lugar en su domicilio, ubicado en la colonia Morelos de este municipio, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión girada por la Jueza de Primera Instancia Especializada en Violencia Familiar contra las Mujeres del Estado.

Tras su detención, Fabián "N" fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. El imputado permanece tras las rejas mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra.