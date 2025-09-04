Impulso Educativo: Alcalde fortalece educación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez visitó la Escuela Secundaria Técnica No. 3, donde realizó la entrega de útiles escolares a alumnas y alumnos como parte del programa Impulso Educativo de la estrategia social Mejora Coahuila.

Durante su intervención, el edil destacó que la educación es la base del desarrollo y reafirmó el compromiso de su administración de trabajar en beneficio de las familias del municipio de Monclova.

"La base de cualquier sociedad, de la capacitación constante, del avance de nuestras generaciones siempre es la educación; soy un creyente de ello, porque es lo que nos lleva a otro nivel y es donde tenemos que seguir fortaleciéndonos para dar a nuestras familias las oportunidades que se merecen", expresó.

Villarreal Pérez subrayó que el tema educativo es prioritario tanto para el gobernador Manolo Jiménez como para su gobierno municipal.

Señaló que, aunque la educación corresponde en gran medida al ámbito estatal y federal, la dignificación de los espacios escolares también es responsabilidad de la administración local.

El alcalde resaltó la importancia de trabajar en conjunto con maestros, padres de familia y estudiantes para fortalecer y cuidar cada plantel educativo, trazando en unidad la ruta de las prioridades.

"En todos lados hay necesidades, como lo vemos al inicio de cada ciclo escolar, pero si trabajamos en equipo y de manera coordinada podemos atenderlas mejor y llevar beneficios a cada colonia", comentó.

Asimismo, mencionó que, con el apoyo de la Subdirección de Servicios Educativos y el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), se buscará orientar los recursos municipales y estatales de manera estratégica, además de gestionar apoyos con la iniciativa privada y el gobierno federal, a fin de lograr más y mejores oportunidades para la educación en Monclova.