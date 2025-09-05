Denuncian abandono de maquinaria para basurero en Zaragoza

Zaragoza, Coahuila.– Vecinos del municipio denunciaron que la maquinaria adquirida en junio para el mantenimiento del basurero municipal se encuentra abandonada sobre la calle Arteaga, presuntamente fuera de servicio por fallas mecánicas.

Se trata de una pala cargadora de la década de los 80, que según regidores fue comprada a un costo elevado. Actualmente luce inmovilizada, en condiciones deplorables y rodeada de un charco de aceite, sin haber cumplido con el objetivo para el que fue presentada.

La máquina había sido anunciada por el alcalde Evelio Vara como la solución para ordenar el basurero, apilar y sepultar la basura, con el fin de reducir la contaminación y prevenir incendios. Sin embargo, lejos de dar resultados, el tiradero se encuentra ardiendo de manera incontrolable, lo que mantiene en alerta a los habitantes.

Regidores cuestionaron que, pese a la inversión realizada, el equipo no ha servido para atender un problema que por años aqueja a Zaragoza y que hoy representa un riesgo tanto para la salud pública como para el medio ambiente.