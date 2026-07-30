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Coahuila

Mujer denuncia en redes sociales presunta agresión de su pareja en Acuña

Tras la publicación de la denuncia y de imágenes con lesiones visibles, autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y brindar atención a la víctima.

Por Angel Garcia - 30 julio, 2026 - 01:26 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una mujer identificada como Stefany Segovia denunció en redes sociales haber sido víctima de una presunta agresión por parte de su pareja y solicitó el apoyo de las autoridades para que el caso sea investigado.

      La denunciante publicó imágenes en las que mostró lesiones que, según afirmó, le fueron provocadas durante la agresión.

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      ¿Quién es el presunto agresor?

      De acuerdo con la publicación, el presunto agresor fue identificado como Mario Martínez, quien, según la denuncia, ingresó al domicilio de la mujer.

      Tras hacerse pública la denuncia, las dependencias de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para brindar atención a la víctima y esclarecer los hechos.

      Detalles de la denuncia

      Las fotografías difundidas por Stefany Segovia muestran lesiones visibles en distintas partes de su cuerpo, las cuales atribuyó a la presunta agresión denunciada.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el avance de las investigaciones. Conforme al debido proceso, toda persona señalada como probable responsable mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

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