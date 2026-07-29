Avanza subasta de AHMSA: Confianza en la venta en Coahuila

Tras años de retrasos, el sector empresarial de la región Centro considera que el proceso para la venta de AHMSA finalmente comienza a destrabarse y confía en que la segunda subasta, prevista tentativamente para el 25 de septiembre, permita concretar la operación.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Óscar Mario Medina Martínez, afirmó que la definición de una fecha para la audiencia de subasta representa una señal de que el concurso mercantil avanza con mayor rapidez.

Señaló que la prolongación del proceso ha mantenido en incertidumbre a los trabajadores, proveedores y a la actividad económica de la región Centro, por lo que consideró positivo que el procedimiento muestre avances.

Medina Martínez expresó su confianza en que durante esta segunda subasta existan grupos empresariales interesados en adquirir AHMSA y la venta pueda concretarse en esta etapa del proceso. "La esperanza es la última que debe morir, ha sido un proceso muy complejo, con muchas aristas importantes, pero esperamos que esta situación llegue a feliz término".

Añadió que tanto el Gobierno de Coahuila como el Gobierno Federal han manifestado su interés en que el procedimiento avance y concluya favorablemente, ya que la reactivación de la empresa tendría un impacto positivo para la economía regional.

El dirigente empresarial destacó que AHMSA fue durante décadas una de las principales productoras de acero del país y expresó su deseo de que la empresa vuelva a operar, sin importar el nombre con el que funcione, ante la importancia histórica y económica que representa para la región Centro.