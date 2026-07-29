Endurecen control en panteones de Coahuila tras rituales de brujería

La administración de los panteones municipales endureció las medidas de control para el ingreso a los cementerios Sagrado Corazón y Guadalupe, por lo que los permisos para acceder fuera del horario habitual serán evaluados de manera individual y los visitantes deberán estar acompañados por personal del lugar.

El administrador de Panteones, Jesús Delgado, informó que la decisión se tomó luego de que personas que obtuvieron autorización para ingresar por la noche difundieran imágenes de objetos relacionados con presuntos rituales de brujería encontrados en el interior de los cementerios.

Explicó que, a partir de ahora, cada solicitud será analizada y, en caso de autorizarse, el acceso se realizará bajo la supervisión de un velador o trabajador del panteón para prevenir incidentes y verificar las actividades de los visitantes. "Quien solicite permiso tendrá que ser acompañado por personal del panteón", señaló.

Delgado indicó que este tipo de solicitudes es poco frecuente; sin embargo, consideró necesario reforzar los controles para evitar que personas ajenas ingresen con fines distintos a visitar una tumba o tomar fotografías previamente autorizadas.

Añadió que también instruyó a los veladores a mantener mayor vigilancia sobre personas con comportamientos sospechosos, observando sus recorridos para confirmar que únicamente acudan a visitar sepulturas y no realicen otras actividades.